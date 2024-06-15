Історія маскотів Євро: від Піноккіо до плюшевого ведмедика Альберта

Нещодавно розпочався чемпіонат Європи з футболу, на якому усіх фанатів зустрічав черговий талісман турніру плюшевий ведмідь Альберт.

Ми вже звикли до того, що кожен турнір та багато відомих футбольних клубів мають свого маскота, з яким вони і асоціюються. Проте так було не завжди.

Взагалі історія маскотів у футболі розпочалася лише в середині минулого століття, в німецькому місті Кельн зі звичайнісінького козла, якого у 1951 році директор міського карнавалу Карола Вільямс подарувала тренеру однойменного клубу. Тоді йому пошили форму команди, він був присутнім на кожному домашньому поєдинку і, як кажуть, приносив своєму клубу вдачу. А що було далі?

Перший талісман на турнірі з'явився у 1966 році. Це був чемпіонат світу, який проходив у Англії. Тоді вболівальники насолоджувалися символом своєї збірної Левом Віллі. А 1980 року Італія представила першого маскота на Євро — Піноккіо.

Євро-1980, Італія. Піноккіо

Італія хотіла виділитися чимось особливим, тож вирішила продемонструвати дебютний в історії континентальних першостей талісман. Довго думати їм не довелося, адже тоді казка Карло Коллоді про дерев’яного хлопця, у якого виростав ніс щоразу коли він брехав, займала третє місце у списку книг, які найбільше перекладаються. Тому зовсім не дивно, що маскотом став герой однієї з найпопулярніших дитячих книжок тих часів — Піноккіо.

Що цікаво, вони перетворили літературного героя на футбольного — додали м’яч, а ніс пофарбували у кольори державного прапора.

Фото: УЄФА

Євро-1984, Франція. Півень Пено

Французи зупинилися на національному символі країни — галльському півні, який був повністю одягнений у форму збірної своєї країни. Талісман назвали Пено, що на французькій означає жаргонну назву пенальті. Хоч французи тоді забили лише один 11-метровий за турнір, але Пено став першим талісманом, який приніс вдачу господарям змагань — вони вперше у своїй історії взяли трофей.

Фото: УЄФА

Євро-1988, Німеччина. Кролик Берні

Німці місцевому символу шансу не дали, тож обрали кролика, пояснюючи це тим, що він є більш швидким, спритним та задерикуватим і це більше відповідає футбольним змаганням. Він отримав ім'я на честь швейцарської столиці Берн, де, зокрема, була штаб-квартира УЄФА, і саме там Німеччина виграла чемпіонат світу 1954 року. З двома напульсниками на зап'ястях, а пов’язкою на голові, Берні виглядав так, ніби він справжній футболіст.

Фото: УЄФА

Євро-1992, Швеція. Кролик Кролик

У Швеції натомість вирішили не вигадувати нічого нового. Вони повністю повторили ідею німців, адже вважали, що її досить актуальною. Кролика розмалювали іншим кольором, одягли у форму збірної Швеції та назвали просто — Кроликом.

Хоч ця ідея могла цілком провалитися, адже для уболівальників нічого нового у плані талісмана не було, проте турнір врятувала видовищна гра команд (чемпіоном несподівано стала збірна Данії, яка приїхала на форум фактично з курорту) і чудова музика групи «АВВА», один із вокалістів якої написав мелодію для тієї континентальної першості.

Фото: УЄФА

Євро-1996, Англія. Лев Голіаф

Національний символ англійців також одягли у футбольну форму команди-господаря і дали у лапи м’яч. Ім’я Голіаф він отримав на честь біблійського персонажа та головного футбольного атрибута – голу. Талісман не став чимось новим, адже в Англії вже був маскот лев на чемпіонаті світу 1966 року.

Фото: Getty Images

Євро-2000, Нідерланди та Бельгія. Левеня-чортеня Бенелакі

Цей чемпіонат Європи вперше в історії приймали дві країни. З 5 тисяч претендентів на перемогу, перші співгосподарі турніру провели конкурс на маскота і не прогадали. Талісман поєднав у собі два прізвиська збірних: диявола від "червоних дияволів" бельгійців та лева, як символу нідерландців. Він отримав ім’я Бенелакі (Benelucky), обігравши таким чином назву "Бенелюкс", під якою розуміють союз Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Маскот також був поєднанням латинського "bene" та англійського "luck", пропонуючи позитивну енергетику всім країнам-учасницям Євро.

Фото: Getty Images

Євро-2004, Португалія. Хлопчик Кінас

Португалія повністю змінила хід гри. Вони вперше зробили талісманом людину. Хлопчик Кінас отримав символічне ім’я, адже португальський прапор називається Bandeira das Quinas (Прапор королев). Для нього навіть придумали біографію: Кінас виріс у глухому португальському селі, але завдяки завзятості й таланту досяг рівня гри своїх кумирів — Ейсебіо та Фігу.

Португальці вважали, що він точно приведе команду до здобуття трофея і майже вгадали. Збірна таки дійшла до фіналу Євро, але несподівано програла Греції (0:1).

Фото: Getty Images

Євро -2008, Австрія та Швейцарія. Близнюки Трікс та Флікс

Ця пара країн знову ж таки ввела оновлення. Їхнім талісманом стали близнюки Трікс та Флікс. Їх екіпірували у футбольну форму в кольорах національних прапорів Австрії та Швейцарії і дали їм номери, які при поєднанні утворюють рік проведення змагань. Ці брати були настільки запальними та веселими, що навіть забули про гру у футбол, а зосередились на вболіванні. Цей талісман став першим без футбольного м’яча. Пустотливий дует навіть отримав офіційний саундтрек — Shaggy's Feel the Rush.

Фото: Getty Images

Євро-2012, Україна та Польща. Близнюки Славек і Славко

Схожих маскотів зробили і для цього чемпіонату Європи. Відповідні кольори до країн, які приймали турнір, та більш людяний вираз обличчя, без масок. Також українському братові надали національного колориту завдяки вишиванці, поясу та веснянок. Ці двоє надовго залишаться в серцях футбольних уболівальників з України, хоч ні наша збірна, ні збірна Польщі з груп вийти не зуміли.

Фото: Getty Images

Євро-2016, Франція. Хлопчик Супер-Віктор

Французи знову повернулися до ідеї із талісманом-людиною. Хлопчика назвали Супер-Віктор та придумали чергову цікаву історію. Шукаючи м’яч після неточного удару у своєму подвір’ї, Віктор знайшов чарівну накидку та бутси та став Супер-Віктором. Завдяки цьому талісман міг дуже швидко літати між містами, які приймали матчі ЧЄ.

Фото: Getty Images

Євро-2020, Європа. Скіллзі

Цей чемпіонат Європи приймало 12 країн, а через пандемію довелося його відтермінувати на рік. Маскотом обрали фрістайлера Скіллзі, який випадково потрапив на змагання футбольних талантів Європи. Гра у футбол із друзями на паркуванні дозволила хлопчику опинитися в центрі уваги, попри розбите вікно. Техніка та трюки Скіллзі, за допомогою яких він повернув собі м'яч, вразили журі, тож він став талісманом турніру.

Фото: Getty Images

Євро-2024, Німеччина. Ведмедик Альберт

Маскотом цього року став плюшевий ведмедик Альберт. Його обрали, щоб вшанувати популярну дитячу іграшку, яку, як кажуть, було винайдено в Німеччині на початку XX століття. Талісман прагне надихнути дітей по всій Європі на активність та заохочує любов до футболу та його цінностей.

Фото: Getty Images

Жіноче Євро-2017, Нідерланди

Першим маскотом жіночого чемпіонату Європи стала кішко-подібна левиця Кікі, яка була забарвлена традиційними, помаранчевими, кольорами країни-господарки.

Фото: Getty Images

Жіноче Євро-2022, Англія

Англійці представили не одного, не двох, а відразу трьох маскотів. Хет-трик — це дівчатка-роботи, а тріо складається з Каї (жовтий), Ешлі (рожевий) і Робін (синій).

Фото: Getty Images

Ось ми і згадали всі талісмани чемпіонату Європи. Проте варто зазначити, що окрім символічної функції, їхнє створення мало і фінансові причини. Так, маскоти є одним із найбільш популярних товарів. Саме тому вони дуже швидко поширилися і на неспортивні сфери, ставши одним із незамінних атрибутів більшості світових компаній.

Цьогорічний чемпіонат Європи проходить у Німеччині з 14 червня до 14 липня. У ньому беруть участь 24 команди. Збірна України потрапила до групи Е разом із Бельгією, Румунією та Словаччиною.

Нагадаємо, напередодні відбувся матч-відкриття Євро-2024 між Німеччиною та Шотландією, в якому німці здобули розгромну перемогу.