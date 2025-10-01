Збірна України U-17 не змогла обіграти Чорногорію на старті відбору чемпіонату Європи-2026

Сьогодні, 1 жовтня, юнацька збірна України U-17 розпочала свій шлях у кваліфікації чемпіонату Європи 2026 року.

Першим суперником підопіччних Олександра Ситника на першому етапі відбору континентальної першості стали однолітки з Чорногорії, які змогли здивувати "синьо-жовтих".

Українська команда більш активно розпочала поєдинок, проте саме чорногорці відкрили рахунок. На 27-й хвилині один із захисників України вибив м'яч з власного штрафного майданчика прямо на Неманью Кляєвича, який ударом з 20 метрів вразив ближній кут воріт Дениса Столяренка.

Відігратися українці зуміли тільки в середині другого тайму, коли воротар Чорногорії Даніло Кольчевич припустився жахливої помилки на виході, випустивши м'яч з рук. Цим скористався Кірілл Сердюк, який з розвороту з кута штрафного перекинув і голкіпера, і захисників – м'яч опинився у порожніх воротах.

На жаль, за той час, що залишався до кінця матчу, збірна України так і не змогла вирвати перемогу – суддя зафіксував нічийний результат 1:1.

Чемпіонат Європи-2026 U-17 – кваліфікація, перший етап

Група 1, 1 тур, 1 жовтня

Чорногорія – Україна 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 27 Кляєвич, 1:1 – 70 Сердюк.

Чорногорія: Кольчевич – Радомірович, Узуновський, Пекович, Маркович – Секулич (69 Недич), Джукич (78 Пейович), Кляєвич (87 Крунич) – Джокай, Шекуларац (87 Бегович), Вушурович (69 Каушевич).

Україна: Столяренко – Пламінський (79 Пилип'юк), Панчишин, Яблонський (59 Гордєєв), Смотрицький – Шукалович, Гурам, Рибак, Буравцов (65 Дзюринець), Гамзик (59 Кожушко) – Сердюк (79 Квіквінія).

Попередження: Радомірович, Маркович.

Після першого туру Україна посідає третє місце Групи 1, яку очолює Італія – "скуадра адзурра" у своєму матчі розгромила господарку відбору Естонію з рахунком 8:1.

У наступній грі "синьо-жовті" зустрінуться саме з естонцями. Цей матч відбудеться 4 жовтня о 15:30 за київським часом. Варто зазначити, що до наступного етапу кваліфікації пройдуть команди, що посядуть перші два місця своєї групи.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України не втримала перемогу над Панамою на чемпіонаті світу U-20.