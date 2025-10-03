Україна U-21 оголосила заявку на матчі з Угорщиною та Хорватією у відборі Євро-2027

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса визначився зі складом гравців, які готуватимуться до майбутніх матчів відбору чемпіонату Європи 2027 року.

Про це повідомляє УАФ.

Цього місяця на українську молодіжку очікуються два поєдинки проти Угорщини (10 жовтня) та Хорватії (14 жовтня) у межах кваліфікації Євро-2027. На ці матчі Мельгоса викликав 24 футболістів.

Заявка збірної України U-21

Воротарі: Назар Домчак (Карпати Львів), Іван Пахолюк (Колос Ковалівка), Ілля Попович (Кішварда, Угорщина).

Захисники: Михайло Протасевич, Сергій Корнійчук (обидва – Верес Рівне), Ілля Крупський (Металіст 1925 Харків), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва – Динамо Київ), Віталій Холод, Богдан Слюбик (обидва – Рух Львів), Микола Огарков (Олександрія).

Півзахисники: Олег Федор (Карпати Львів), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі – Зоря Луганськ), Іван Лосенко (Кудрівка), Антон Глущенко, Віктор Цуканов (обидва – Шахтар Донецьк), Артем Гусол (Колос Ковалівка), Тимур Тутєров (Сандерленд, Англія), Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті, Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ Черкаси).

Нападники: Артем Степанов (Нюрнберг, Німеччина), Богдан Попов (Емполі, Італія).

УАФ

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу відбору чемпіонату Європи-2027 Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0. Завдяки цій перемозі "синьо-жовті" очолюють групу Н. Окрім Литви, Угорщини та Хорватії українська команда зіграє ще й з Туреччиною.

Наступний молодіжний чемпіонат Європи проходитиме на полях Албанії та Сербіх у червні 2027 року.

Раніше стала відома заявка національної збірної України на матчі проти Ісландії та Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.