Ібрагімович підтримав юну футболістку, чий промах з пенальті вибив Швецію з Євро-2025

Радник президента Мілана Златан Ібрагімович надіслав кілька слів підтримки захисниці збірної Швецї Сміллі Холмберг після невдачі на чемпіонаті Європи 2025 року.

Про це повідомляє ESPN.

17 липня відбувся матч 1/4 фіналу жіночого Євро-2025, в якому Англія перемогла Швецію в серії пенальті (3:2).

Шведські футболістки не реалізували 5 з 7 спроб, але саме Холмберг виконала останній удар, який не пустив її команду до півфіналу. 18-річна футболістка розплакалася після промаху, але пізніше вона отримала підтримку від легенди Швеції Ібрагімовича.

"Після гри я пориблизно годину тримав на руках свою сумну дочку. Вона сильна, і вона отримала багато підтримки від команди, вболівальників, друзів і родичів, вона навіть отримала вранці СМС від Златана. Найголовніше, що ніхто не визначає кар'єру за цими промахами. Насправді, все навпаки, в таких ситуаціях потрібно рости", – сказав батько Смілли.

У півфіналі турніру збірна Англії зустрінеться з Італією, яка на своєму шляху здолала Норвегію. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів жіночого чемпіонату Європи 2025 року.

Раніше стало відомо, що Златан Ібрагімович провів розмову з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком, коли вони нещодавно випадково зустрілися в Італії.