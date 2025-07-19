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Ібрагімович підтримав юну футболістку, чий промах з пенальті вибив Швецію з Євро-2025

Олексій Погорелов — 19 липня 2025, 10:22
Смілла Холмберг
Смілла Холмберг
Instagram Смілли Холмберг

Радник президента Мілана Златан Ібрагімович надіслав кілька слів підтримки захисниці збірної Швецї Сміллі Холмберг після невдачі на чемпіонаті Європи 2025 року.

Про це повідомляє ESPN.

17 липня відбувся матч 1/4 фіналу жіночого Євро-2025, в якому Англія перемогла Швецію в серії пенальті (3:2).

Шведські футболістки не реалізували 5 з 7 спроб, але саме Холмберг виконала останній удар, який не пустив її команду до півфіналу. 18-річна футболістка розплакалася після промаху, але пізніше вона отримала підтримку від легенди Швеції Ібрагімовича.

"Після гри я пориблизно годину тримав на руках свою сумну дочку. Вона сильна, і вона отримала багато підтримки від команди, вболівальників, друзів і родичів, вона навіть отримала вранці СМС від Златана.

Найголовніше, що ніхто не визначає кар'єру за цими промахами. Насправді, все навпаки, в таких ситуаціях потрібно рости", – сказав батько Смілли.

У півфіналі турніру збірна Англії зустрінеться з Італією, яка на своєму шляху здолала Норвегію. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів жіночого чемпіонату Європи 2025 року.

Раніше стало відомо, що Златан Ібрагімович провів розмову з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком, коли вони нещодавно випадково зустрілися в Італії.

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Златан Ібрагімович

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