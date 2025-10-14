Українська правда
Молодіжна збірна України зіграє проти Хорватії у відборі до Євро-2027

Микола Дендак — 14 жовтня 2025, 09:46
Молодіжна збірна України U-21 зіграє з однолітками з Хорватії у му турі відбіркового етапу на чемпіонат Європи-2027.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 14 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Транслюватиме зустріч ОТТ-платформа MEGOGO.

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0. У другому турі підопічні Уная Мельгоси зіграли внічию з Угорщиною.

Напередодні матчу 3 туру українці очолюють групу H, випереджаючи Туреччину, Угорщину, Хорватію та Литву. У Хорватії наразі лише 1 очко, проте команда ще має одну гру в запасі.

На Євро-2027 вийдуть ті збірні, що посядуть перші місця у своїх групах, а також найкращі команди з других місць.

