Не забиваєш ти – забивають тобі: Олександрія програла Партизану в першому матчі

Олександрія поступилася сербському Партизану (0:2) у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

На 15 хвилині Костич вивів вперед гостей. Ні Безерра, ні Цара, ані інші футболісти Олександрії своїми моментами не скористалися.

Після перерви Партизан подвоїв свою перевагу: на 56 хвилині Угрешич завдав удару з-за меж штрафного майданчика, з яким не зміг справитися Шевченко. Як і у першому таймі, команда Нестеренка не змогла реалізувати свої нагоди, у підсумку, поступившись з рахунком 0:2.

Ліга конференцій 2025/26 – кваліфікація 2 раунд,

перший матч, 24 липня





Олександрія (Україна) – Партизан (Сербія) 0:2

Голи: 1:0 – 15 Костич, 2:0 – 56 Угрешич

Олександрія: Шевченко, Скорко, Кампос, Беїратче, Тео Ндіка, Шостак (Ващенко 62), Мишньов, Цара (Перейра 62), Безерра (Козак 77), Ковалець (Булеца 61), Матеус (Кулаков 69)

Поєдинок-відповідь між Олександрією та Партизаном відбудеться 31 липня у сербському Белграді.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з переможцем пари Мідтьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія). Той, хто програє, завершить виступи в єврокубках.

Раніше тренер Олександрії розкритикував Партизан за участь в російському турнірі.