Андоррський футбол на підйомі: Полісся сенсаційно програло Санта Коломі у кваліфікації ЛК

Житомирське Полісся сенсаційно програло андоррському клубу Санта Колома у першому матчі другого етапу кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

При чому старт зустрічі взагалі не натякав на такий результат. Полісся значно краще розпочало гру, і вже на 21 хвилині Олексій Гуцуляк вийшов віч-на-віч та без проблем переграв голкіпера суперника.

Здавалося, що зараз "вовки" подвоять перевагу, але вже за 6 хвилин Санта Колома зуміла відігратися. І хоч надалі м'ячем більше володіло Полісся, вперед вийшли опоненти: під завісу першого тайму відзначився Креспо чудовим ударом з-за меж штрафного майданчика.

Після перерви такої переваги в житомирців уже не було. Команди обмінювалися небезпечними моментами, але до голів справа не дійшла. У підсумку Полісся сенсаційно програло Санта Коломі. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 31 липня.

Ліга конференцій сезону 2025/26

Кваліфікація, 2 раунд

Перший матч, 24 липня

Полісся (Україна) – Санта Колома (Андорра) 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 21 Гуцуляк, 1:1 – 27 Ремолінс, 1:2 – 44 Креспо

Полісся: Кудрик – Хадрой (Лукас Тейлор 46 (Крушинський 65)), Чоботенко, Безкоровайний (Сарапій 46), Михайліченко, Бабенко, Андрієвський, Гуцуляк, Йосефі, Гонсалвеш (Назаренко 76), Гайдучик (Філіппов 60)

Санта-Колома: Руїс – Креспо (Рубіо 71), С.Родрігес, Сан-Ніколас, Сістеро, Д.Родрігес, Пуерто Бельярт (Давід Лопес 57), Архона, Ремолінс, Леон, Моурело

Попередження: 77 Бабенко

Нагадаємо, напередодні київське Динамо розгромило Хамрун Спартанс у першому матчі другого етапу кваліфікації Ліги чемпіонів.

Також паралельно з грою Полісся у кваліфікації Ліги конференцій Олександрія програла Партизану.