Бразильський клуб зацікавився в оренді вінгера Шахтаря

Олексій Мурзак — 18 травня 2026, 20:25
Лукас Феррейра
ФК Шахтар

Вінгер Шахтаря Лукас Феррейра потрапив до сфери інтересів Атлетико Мінейро.

Про це повідомляє Central da Bola.

За інформацією джерела, бразильський клуб вже зв'язалася з "гірниками" щодо можливої оренди 20-річного форварда, оскільки бразилець не має стабільної ігрової практики.

Водночас у Шахтарі розглядають можливість тимчасового відходу гравця для того, аби виправити цю ситуацію.

У поточному сезоні Феррейра зіграв у чемпіонаті України лише 16 із 30 матчів.

Раніше повідомлялося, що донеччани вже підписали 17-річного бразильця Бруніньйо з Атлетико Паранаенсе. "Гірники" також полюють за вінгером Атлетико Мінейро U-20 Рікельме і гравцем юнацької команди Фламенго Раяном Роберту.

