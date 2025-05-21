Все це поки одні "вкиди": Суркіс – про інтерес закордонних клубів до форварда Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував інформацію про інтерес закордонних клубів до форварда команди Владислава Ваната, назвавши все це "вкидами".

Про це він сказав у коментарі Sport-express.ua.

"Все це поки одні "вкиди", які не мають ніяких підтверджень. Клуб нічого не отримував. Будуть пропозиції – будемо розглядати. Трансфери робляться в тиші", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що гравця киян не проти підписати Евертон та Лідс, серйозний інтерес проявляє і претендент на вихід в АПЛ Сандерленд. Також запит щодо трансферу нападника нібито вже зробив Трабзонспор.

Ванат цього сезону забив 21 гол та зробив 8 асистів в 44 матчах за Динамо.