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Все це поки одні "вкиди": Суркіс – про інтерес закордонних клубів до форварда Динамо

21 травня 2025, 21:53
Все це поки одні вкиди: Суркіс – про інтерес закордонних клубів до форварда Динамо
Ігор Суркіс
ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував інформацію про інтерес закордонних клубів до форварда команди Владислава Ваната, назвавши все це "вкидами".

Про це він сказав у коментарі Sport-express.ua.

"Все це поки одні "вкиди", які не мають ніяких підтверджень. Клуб нічого не отримував. Будуть пропозиції – будемо розглядати. Трансфери робляться в тиші", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що гравця киян не проти підписати Евертон та Лідс, серйозний інтерес проявляє і претендент на вихід в АПЛ Сандерленд. Також запит щодо трансферу нападника нібито вже зробив Трабзонспор.

Ванат цього сезону забив 21 гол та зробив 8 асистів в 44 матчах за Динамо.

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