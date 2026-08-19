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Костюк має кредит довіри з боку Суркіса: Динамо не збирається звільняти головного тренера

Денис Шаховець — 19 серпня 2026, 09:53
Костюк має кредит довіри з боку Суркіса: Динамо не збирається звільняти головного тренера
Ігор Костюк
Dynamo.kiev.ua/О. Попов

Генеральний директор київського Динамо Дмитро Бріф прокоментував чутки щодо можливих змін на тренерському містку столичного клубу.

Його слова наводить портал Dynamo.kiev.ua.

"Головний тренер Динамо Ігор Костюк має кредит довіри з боку президента клубу Ігоря Суркіса. Ігор Михайлович вірить, що нинішній наставник здатен вивести команду на належний рівень конкурентоспроможності, й сподівається, що це станеться найближчим часом. Тому питання про заміну головного тренера на порядку денному наразі не стоїть", – повідомив Дмитро Бріф.

Нагадаємо, минулого тижня Динамо поступилося азербайджанському Карабаху та вилетіло з кваліфікації Ліги конференцій, швидкоплинно завершивши єврокубкову кампанію в поточному сезоні.

Ігор Костюк очолив Динамо 17 грудня 2025 року. Під його керівництвом "біло-сині" виграли в минулому сезоні Кубок України та посіли 4 місце в Українській Прем'єр-лізі.

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