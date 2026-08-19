Костюк має кредит довіри з боку Суркіса: Динамо не збирається звільняти головного тренера

Генеральний директор київського Динамо Дмитро Бріф прокоментував чутки щодо можливих змін на тренерському містку столичного клубу.

Його слова наводить портал Dynamo.kiev.ua.

"Головний тренер Динамо Ігор Костюк має кредит довіри з боку президента клубу Ігоря Суркіса. Ігор Михайлович вірить, що нинішній наставник здатен вивести команду на належний рівень конкурентоспроможності, й сподівається, що це станеться найближчим часом. Тому питання про заміну головного тренера на порядку денному наразі не стоїть", – повідомив Дмитро Бріф.

Нагадаємо, минулого тижня Динамо поступилося азербайджанському Карабаху та вилетіло з кваліфікації Ліги конференцій, швидкоплинно завершивши єврокубкову кампанію в поточному сезоні.

Ігор Костюк очолив Динамо 17 грудня 2025 року. Під його керівництвом "біло-сині" виграли в минулому сезоні Кубок України та посіли 4 місце в Українській Прем'єр-лізі.