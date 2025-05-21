Турецький клуб звернувся до Динамо із запитом щодо трансферу форварда: кияни поставили умову
Трабзонспор звернувся до Динамо із запитом щодо можливого трансферу нападника Владислава Ваната.
Про це повідомляє Fotospor.
За інформацією джерела, чемпіон України готовий розглянути перехід форварда, однак поставив умову: футболіст залишиться в київський команді до кваліфікаційних матчів Ліги чемпіонів і зможе покинути її після того, як допоможе їй вийти до основного етапу турніру – етапу ліги.
Зазначається, що можливий трансфер українського нападника киян оцінюється у 10 мільйонів євро.
Як відомо, за Трабзонспор вже виступають українські футболісти – Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан.
Водночас напередодні повідомлялося, що клаусула футболіста становить 20 мільйонів євро.
Ванат цього сезону забив 21 гол та зробив 8 асистів в 44 матчах за Динамо.
Раніше повідомлялося, що форвардом цікавляться Вест Гем, Вулвергемптон, Брентфорд та Фулгем, а також майбутній представник АПЛ – Лідс.