Два клуби АПЛ втрутилися у боротьбу за трансфер Ваната: в одному з них грає українець

Нападником Динамо Владиславом Ванатом цікавляться два клуби Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, форварда не проти підписати Евертон, за який грає український захисник Віталій Миколенко, а також Лідс, який нещодавно вийшов у АПЛ, посівши перше місце у Чемпіоншипі.

Зазначається, що обидва клуби готові заплатити суму відступних у його контракті в розмірі 20 мільйонів євро.

Раніше запит щодо трансферу Ваната зробив турецький Трабзонспор, однак кияни поставили одну умову.

Сам форвард зізнався, що хотів би перейти в один із європейських клубів.

Ванат цього сезону забив 21 гол та зробив 8 асистів в 44 матчах за Динамо в усіх турнірах.