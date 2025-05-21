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Два клуби АПЛ втрутилися у боротьбу за трансфер Ваната: в одному з них грає українець

Олексій Мурзак — 21 травня 2025, 18:48
Два клуби АПЛ втрутилися у боротьбу за трансфер Ваната: в одному з них грає українець
Владислав Ванат
ФК Динамо Київ

Нападником Динамо Владиславом Ванатом цікавляться два клуби Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, форварда не проти підписати Евертон, за який грає український захисник Віталій Миколенко, а також Лідс, який нещодавно вийшов у АПЛ, посівши перше місце у Чемпіоншипі.

Зазначається, що обидва клуби готові заплатити суму відступних у його контракті в розмірі 20 мільйонів євро.

Раніше запит щодо трансферу Ваната зробив турецький Трабзонспор, однак кияни поставили одну умову.

Сам форвард зізнався, що хотів би перейти в один із європейських клубів.

Ванат цього сезону забив 21 гол та зробив 8 асистів в 44 матчах за Динамо в усіх турнірах.

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