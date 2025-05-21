Два клуби АПЛ втрутилися у боротьбу за трансфер Ваната: в одному з них грає українець
Владислав Ванат
ФК Динамо Київ
Нападником Динамо Владиславом Ванатом цікавляться два клуби Англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомив журналіст Екрем Конур.
За його інформацією, форварда не проти підписати Евертон, за який грає український захисник Віталій Миколенко, а також Лідс, який нещодавно вийшов у АПЛ, посівши перше місце у Чемпіоншипі.
Зазначається, що обидва клуби готові заплатити суму відступних у його контракті в розмірі 20 мільйонів євро.
Раніше запит щодо трансферу Ваната зробив турецький Трабзонспор, однак кияни поставили одну умову.
Сам форвард зізнався, що хотів би перейти в один із європейських клубів.
Ванат цього сезону забив 21 гол та зробив 8 асистів в 44 матчах за Динамо в усіх турнірах.