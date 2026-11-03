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Суркіс: Рекорд Ярмоленка – логічний і заслужений успіх

Олег Дідух — 3 листопада 2026, 13:38
Суркіс: Рекорд Ярмоленка – логічний і заслужений успіх
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

Президент Динамо Київ Ігор Суркіс привітав капітана команди Андрія Ярмоленка зі званням одноосібного найкращого бомбардира в історії УПЛ.

Слова президента наводить пресслужба Динамо.

"Дорогий Андрію! Рекордним голом у ворота Кривбасу ти доповнив історію українського футболу новою золотою сторінкою. Не вперше тобі підкорювати вершини, що здавалися недосяжними. Не вперше підтверджувати свій статус однієї з найяскравіших зірок української спортивної сучасності.

Цей успіх – логічний і абсолютно заслужений. Ти наполегливо та цілеспрямовано йшов до нього відтоді, коли ще зовсім юним хлопчиком із Чернігова, після нашої розмови, з усіх варіантів продовження кар'єри обрав київське Динамо. Ти швидко став своїм і для колективу, і для його вболівальників. Ти зберіг і примножив їхню любов – не лише самовіддачею та віртуозною роботою з м'ячем, але й чеснотами лідера, вожака, патріота.

Знаючи тебе, не маю сумніву: на цьому рекорді ти не зупинишся. Відповідно бажаю якомога довше отримувати задоволення від футболу, щедро ділитися майстерністю і досвідом, радувати нас своєю грою, здобувати для рідного клубу перемоги та глядацькі симпатії!", – написав Суркіс.

Нагадаємо, напередодні Ярмоленко в матчі проти Кривбаса відзначився своїм 125-м голом в УПЛ. Він став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату, побивши рекорд Максима Шацьких.

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Динамо Київ

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