Суркіс: Повністю довіряю Кендзьореку

Президент київського Динамо Ігор Суркіс висловив підтримку виконувачу обов'язків головного тренера "біло-синіх" Мацею Кендзьореку після нічиєї у матчі з Шахтарем (0:0) у 12 турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я дивлюся на те, як працює Кендзьорек. Туран теж не хапав із неба золотих медалей, як то кажуть. Він прийшов у хорошу команду, де зібрані кваліфіковані виконавці. У нас же грають переважно українські футболісти. Кендзьорек робить свою справу, але в нього не було часу зробити те, що зазвичай робиться під час зборів. Команда фізично ще не готова грати на найвищому рівні. Навіть коли ми почали грати в більшості, це було помітно. Але я сподіваюся, що зараз буде двотижнева пауза, і він зможе надолужити згаяне. На сьогоднішній день я повністю йому довіряю", – сказав президент.