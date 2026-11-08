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Суркіс: Повністю довіряю Кендзьореку

Олександр Булава — 8 листопада 2026, 21:48
Суркіс: Повністю довіряю Кендзьореку
Ігор Суркіс
Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс висловив підтримку виконувачу обов'язків головного тренера "біло-синіх" Мацею Кендзьореку після нічиєї у матчі з Шахтарем (0:0) у 12 турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я дивлюся на те, як працює Кендзьорек. Туран теж не хапав із неба золотих медалей, як то кажуть. Він прийшов у хорошу команду, де зібрані кваліфіковані виконавці. У нас же грають переважно українські футболісти. Кендзьорек робить свою справу, але в нього не було часу зробити те, що зазвичай робиться під час зборів. Команда фізично ще не готова грати на найвищому рівні. Навіть коли ми почали грати в більшості, це було помітно. Але я сподіваюся, що зараз буде двотижнева пауза, і він зможе надолужити згаяне. На сьогоднішній день я повністю йому довіряю", – сказав президент.

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Також Суркіс відзначив атмосферу в роздягальні команди при новому наставнику.

"За останні роки я не бачив у роздягальні такої атмосфери, яка панує сьогодні, навіть після гри, яку ми не виграли. Сьогодні зіграли внічию – 0:0. Ми будемо боротися далі, і я сподіваюся, що в нього все вийде", – підсумував Суркіс.

Нагадаємо, що Ігоря Костюка звільнили після поразки від Полісся (1:3). Виконувачем обов'язків головного тренера киян став Мацей Кендзьорек.

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