Інтерес цього разу серйозний: претендент на вихід в АПЛ також цікавиться нападником Динамо
Владислав Ванат
ФК Динамо Київ
Нападник Динамо Владислав Ванат цікавить Сандерленд, який претендує на вихід в Англійську Прем'єр-лігу.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Притому інтерес цього разу доволі серйозний.
"Станом на зараз я бачу реалізацію лише одного варіанту для Динамо і це може стати реальністю після фіналу Чемпіоншипа, тобто після матчу Сандерленд – Шеффілд Юнайтед.
Справа в тому, що у шортлисті Сандерленда дійсно присутній Владислав Ванат. І це не просто якийсь довжелезний список, це реальний вибір з двох-трьох кандидатур", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.
Раніше повідомлялося, що гравця киян не проти підписати Евертон та Лідс, також запит щодо трансферу нападника вже зробив Трабзонспор.