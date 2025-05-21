Інтерес цього разу серйозний: претендент на вихід в АПЛ також цікавиться нападником Динамо

Нападник Динамо Владислав Ванат цікавить Сандерленд, який претендує на вихід в Англійську Прем'єр-лігу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Притому інтерес цього разу доволі серйозний.

"Станом на зараз я бачу реалізацію лише одного варіанту для Динамо і це може стати реальністю після фіналу Чемпіоншипа, тобто після матчу Сандерленд – Шеффілд Юнайтед.



Справа в тому, що у шортлисті Сандерленда дійсно присутній Владислав Ванат. І це не просто якийсь довжелезний список, це реальний вибір з двох-трьох кандидатур", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.