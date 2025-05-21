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Інтерес цього разу серйозний: претендент на вихід в АПЛ також цікавиться нападником Динамо

Олексій Мурзак — 21 травня 2025, 20:50
Інтерес цього разу серйозний: претендент на вихід в АПЛ також цікавиться нападником Динамо
Владислав Ванат
ФК Динамо Київ

Нападник Динамо Владислав Ванат цікавить Сандерленд, який претендує на вихід в Англійську Прем'єр-лігу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Притому інтерес цього разу доволі серйозний.

"Станом на зараз я бачу реалізацію лише одного варіанту для Динамо і це може стати реальністю після фіналу Чемпіоншипа, тобто після матчу Сандерленд – Шеффілд Юнайтед.

Справа в тому, що у шортлисті Сандерленда дійсно присутній Владислав Ванат. І це не просто якийсь довжелезний список, це реальний вибір з двох-трьох кандидатур", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Раніше повідомлялося, що гравця киян не проти підписати Евертон та Лідс, також запит щодо трансферу нападника вже зробив Трабзонспор.

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Владислав Ванат

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