Пономаренко опинився на радарі клубу АПЛ, де виступає футболіст збірної України

Денис Іваненко — 24 квітня 2026, 11:23
Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко своєю результативністю привернув увагу декількох європейських клубів, а найбільший інтерес проявляє англійський Брентфорд, за який виступає Єгор Ярмолюк. 

Про це повідомляє TeamTalk.

"Бджоли" розглядають 20-річного українця як можливу заміну Ігору Тьяго. Бразильця хочуть підписати Челсі та Тоттенгем, тож у клубі допускають його відхід уже в літнє трансферне вікно й активно вивчають ринок молодих нападників.

Скаути Брентфорда високо оцінюють фізичні якості Пономаренка. Їм подобається його вміння грати корпусом, діяти у штрафному майданчику та завершувати атаки обома ногами.

Додатковим аргументом на користь Матвія став і його дебют за збірну України. Dін відзначився голом у першому ж матчі за "синьо-жовтих".

Зазначається, що "бджоли" при цьому далеко не єдині претенденти на форварда київського Динамо. За ним також стежать, зокрема, Брайтон, Боруссія Дортмунд і Лейпциг.

У нинішньому сезоні Матвій Пономаренко провів 19 матчів у складі "біло-синіх". У них він забив 13 голів і наразі ділить першу сходинку в гонці бомбардирів УПЛ із Пилипом Будківським.

