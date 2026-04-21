Нападник Динамо зробив гучну обіцянку щодо гонки бомбардирів УПЛ: Мене тільки VAR може зупинити
Забивний нападник київського Динамо Матвій Пономаренко переконаний, що стане найкращим бомбардиром за підсумками сезону Української Прем'єр-ліги 2025/26.
Про це він розповів у коментарі для ютуб-каналу ВГРІ.
Таку гучну обіцянку 20-річний гравець зробив після свого голу у домашньому матчі проти луганської Зорі (перемога киян 3:1).
"Чи стану найкращим бомбардиром УПЛ? Стану. Мене тільки VAR може зупинити", – відповів футболіст.
Матвій натякнув на "вкрадений" гол та вилучення у домашньому поєдинку проти львівських Карпат (поразка 0:1).
Після 24-х турів Пономаренко лідирує у перегонах бомбардирів УПЛ-2025/26, забивши 10 м'ячів у 12-ти іграх. Стільки ж результативних ударів у нападника Зорі Пилипа Будківського (у 21 поєдинку).
Трійку найкращих голеадорів цього розіграшу УПЛ замикає форвард львівських Карпат Бубакар Фаал – 9 результативних ударів у 24-х зустрічах.
Відзначимо, що Пономаренко проводить відмінний сезон, у якому забив 19 голів та віддав 2 асисти у 26-ти поєдинках в усіх турнірах.
Чинний контракт Матвія зі столичним клубом розрахований до кінця 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість молодого нападника у 6 мільйонів євро.
Додамо, що Динамо із 44 очками посідає 5-те місце у турнірній таблиці української першості. Стільки ж балів у четвертого харківського Металіста 1925. До третьої житомирського Полісся відставання лише у 2 пункти.