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Буяльський провів 400-й матч за Динамо

Олег Дідух — 24 липня 2026, 14:09
Буяльський провів 400-й матч за Динамо
Віталій Буяльський
ФК Динамо Київ

Атакувальний півзахисник Віталій Буяльський провів свій 400-й матч у складі київського Динамо.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Напередодні Динамо в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи програло ПАОКу з рахунком 2:3. Буяльський у цьому матчі вийшов на заміну на 68-й хвилині замість Миколи Шапаренка.

Для Віталія цей матч став 400-м у складі Динамо. Дебютував він 21 вересня 2011 року в Кубку України проти Кремена (перемога 3:2).

Сумарно Бульяьский провів 266 матчів в УПЛ, 30 у Кубку України, 6 – у Суперкубку та 98 – у єврокубках. У 400 матчах хавбек відзначився 90 голами.

За кількістю матчів за Динамо за часів незалежності України Буяльський поступається лише Олександру Шовковському (636), Олегу Гусєву (443) і Андрію Ярмоленку (431).

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