Динамо гарантувало собі участь у єврокубках сезону-2025/26

За 6 турів до кінця чемпіонату України київське Динамо забезпечило себе участю в єврокубках сезону-2025/26.

У 24 турі Української Прем'єр-ліги кияни у меншості перемогли криворізький Кривбас та набрали 60 очок. Четверте місце чемпіонату, на якому наразі йде Полісся, має 38 балів та 7 матчів до кінця розіграшу.

Тому навіть теоретично підопічні Олександра Шовковського не зможуть опуститися нижче третьої сходинки, що гарантує їм участь у єврокубках.

Що ж стосується боротьби за чемпіонство, то тут киянам досі протистоять Олександрія та Шахтар. У 24 турі команда Руслана Ротаня зустрінеться з Рухом, а "гірники" вже розгромили ЛНЗ.

Нагадаємо, також Динамо бореться у Кубку України, де у півфіналі зіграє проти першолігової Буковини. В іншому півфіналі Шахтар зустрінеться з Поліссям.

Раніше виконком УАФ визначив дату та місце проведення фіналу Кубку України сезону-2024/25. Вирішальний поєдинок запланований на 14 травня на "Центральному стадіоні" міста Житомир.