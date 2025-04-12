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Динамо гарантувало собі участь у єврокубках сезону-2025/26

Микола Дендак — 12 квітня 2025, 16:11
Динамо гарантувало собі участь у єврокубках сезону-2025/26
ФК Динамо Київ

За 6 турів до кінця чемпіонату України київське Динамо забезпечило себе участю в єврокубках сезону-2025/26.

У 24 турі Української Прем'єр-ліги кияни у меншості перемогли криворізький Кривбас та набрали 60 очок. Четверте місце чемпіонату, на якому наразі йде Полісся, має 38 балів та 7 матчів до кінця розіграшу.

Тому навіть теоретично підопічні Олександра Шовковського не зможуть опуститися нижче третьої сходинки, що гарантує їм участь у єврокубках.

Що ж стосується боротьби за чемпіонство, то тут киянам досі протистоять Олександрія та Шахтар. У 24 турі команда Руслана Ротаня зустрінеться з Рухом, а "гірники" вже розгромили ЛНЗ.

Нагадаємо, також Динамо бореться у Кубку України, де у півфіналі зіграє проти першолігової Буковини. В іншому півфіналі Шахтар зустрінеться з Поліссям.

Раніше виконком УАФ визначив дату та місце проведення фіналу Кубку України сезону-2024/25. Вирішальний поєдинок запланований на 14 травня на "Центральному стадіоні" міста Житомир.

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