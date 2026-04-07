Його ім'я назавжди вписане в історію Динамо: Суркіс відреагував на смерть Луческу

Президент київського Динамо Ігор Суркіс висловив слова співчуття щодо Мірчі Луческу. Іменитий румунський фахівець помер у віці 80-ти років.

Спільну заяву Суркіса, наставника Ігоря Костюка та капітана команди Віталія Буяльського наводить пресслужба "біло-синіх".

"З глибоким сумом та важким серцем ми зустріли звістку про те, що на 81-му році життя у кращі світи пішов легендарний тренер Мірча Луческу, якого ми всі дуже добре знали.

Ім'я Мірчі Луческу назавжди вписане в історію нашого клубу. Під його керівництвом "Динамо" здобуло яскраві перемоги на внутрішній арені, зокрема виграло чемпіонські медалі, а також стало володарем Кубку України та Суперкубку. У складні часи його досвід, харизма та відданість футболу допомогли команді повернути стабільність, чемпіонський характер, віру і впевненість у власних силах.

Його колосальний досвід, глибоке розуміння гри, мудрість і витримка залишили незабутній слід у серцях усіх, хто мав щастя бути з ним в одній команді".