Його ім'я назавжди вписане в історію Динамо: Суркіс відреагував на смерть Луческу
Президент київського Динамо Ігор Суркіс висловив слова співчуття щодо Мірчі Луческу. Іменитий румунський фахівець помер у віці 80-ти років.
Спільну заяву Суркіса, наставника Ігоря Костюка та капітана команди Віталія Буяльського наводить пресслужба "біло-синіх".
"З глибоким сумом та важким серцем ми зустріли звістку про те, що на 81-му році життя у кращі світи пішов легендарний тренер Мірча Луческу, якого ми всі дуже добре знали.
Ім'я Мірчі Луческу назавжди вписане в історію нашого клубу. Під його керівництвом "Динамо" здобуло яскраві перемоги на внутрішній арені, зокрема виграло чемпіонські медалі, а також стало володарем Кубку України та Суперкубку. У складні часи його досвід, харизма та відданість футболу допомогли команді повернути стабільність, чемпіонський характер, віру і впевненість у власних силах.
Його колосальний досвід, глибоке розуміння гри, мудрість і витримка залишили незабутній слід у серцях усіх, хто мав щастя бути з ним в одній команді".
Луческу тренував киян із липня 2020-го по листопад 2023-го. Під його керівництвом Динамо ставало чемпіоном, володарем Кубку та Суперкубку України.
З 2004 по 2016 рік очолював Шахтар. "Гірники" під його керівництвом виграли 22 трофея.
Його останнім місцем роботи була збірна Румунії. Він пішов у відстаку кілька днів тому, 2 квітня, після поразки від Туреччини у плейоф відбору на ЧС-2026.