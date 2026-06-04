Визначилися дата і час початку матчу за Суперкубок Англії, який розіграють Арсенал та Манчестер Сіті

Футбольна асоціація Англії визначила дату та час початку матчу за Суперкубок країни, який між собою розіграють чемпіон АПЛ-2025/26 Арсенал та володар Кубку Манчестер Сіті.

Повідомляється, що поєдинок відбудеться 16 серпня у Кардіффі на стадіоні "Мілленіум", початок о 17:00 за київським часом.

🆚 @Arsenal v @ManCity

📅 Sunday 16 August

🕒 3pm KO

📍 Principality Stadium



Everything you need to know about this year's FA Community Shield. — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 4, 2026

Нагадаємо, що чинним володарем Суперкубку Англії є лондонський Крістал Пелес.

Зазначимо, що до цього матчу Манчестер Сіті готуватиметься під орудою нового головного тренера Енцо Марески, адже по завершенні сезону посаду наставника команди залишив Жузеп Гвардіола.