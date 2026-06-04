Визначилися дата і час початку матчу за Суперкубок Англії, який розіграють Арсенал та Манчестер Сіті
FA
Футбольна асоціація Англії визначила дату та час початку матчу за Суперкубок країни, який між собою розіграють чемпіон АПЛ-2025/26 Арсенал та володар Кубку Манчестер Сіті.
Повідомляється, що поєдинок відбудеться 16 серпня у Кардіффі на стадіоні "Мілленіум", початок о 17:00 за київським часом.
Нагадаємо, що чинним володарем Суперкубку Англії є лондонський Крістал Пелес.
Зазначимо, що до цього матчу Манчестер Сіті готуватиметься під орудою нового головного тренера Енцо Марески, адже по завершенні сезону посаду наставника команди залишив Жузеп Гвардіола.