Борнмут відібрав очки в Ман Сіті та подарував Арсеналу дострокове чемпіонство АПЛ за тур до завершення першості

Олексій Мурзак — 20 травня 2026, 00:10
У вівторок, 19 травня, відбудуться два заключні матчі передостаннього, 37 туру англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, Манчестер Сіті на виїзді втратив очки у протистоянні з Борнмутом та "подарував" дострокове чемпіонство першості Арсеналу, який став недосяжний для "містян" за тур до завершення чемпіонату після перемоги над Бернлі.

Водночас Борнмут залишився 6-м і гарантував собі вперше в історії клубу право зіграти в основному етапі Ліги Європи, однак "вишні" втратили шанси зачепитися за Лігу чемпіонів.

Щодо подій у матчі, то підопічні Іраоли відкрили рахунок наприкінці першого тайму, а Сіті зміг зрівняти його лише у компенсований арбітром до другого тайму час, чого виявилося замало для продовження гонки за титул. 

В іншому матчі Челсі переміг Тоттенгем та обійшов Брентфорд Єгора Ярмолюка у боротьбі за 8 сходинку, яка дає право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій. Водночас "шпори" у разі поразки в останньому турі ризикують опинитися в зоні перехідних матчів за право збереження прописки в АПЛ.

Чемпіонат Англії – АПЛ
37 тур, 19 травня

Борнмут – Манчестер Сіті 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Крупі, 1:1 – 90+5 Голанд

Челсі – Тоттенгем 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Фернандес, 2:0 – 67 Сантос, 2:1 – 74 Рішарлісон

Напередодні повідомлялося, що Саутгемптон виключили з плейоф за вихід до АПЛ після скандалу зі шпигунством за суперником.

