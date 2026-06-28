Катар привіз на ЧС-2026 фейкових фанатів: країна оплачувала людям квитки, готелі та перельоти

Під час чемпіонату світу-2026 навколо збірної Катару спалахнув гучний скандал. Федерація футболу Катару організувала масштабну програму, в рамках якої сотні, а можливо й тисячі людей отримали повністю оплачені поїздки на матчі національної команди.

За інформацією Telegraph Sport, учасникам програми безкоштовно оплачували авіаперельоти, проживання в готелях, місцевий транспорт і квитки на матчі, вартість яких сягала сотень доларів.

Перед іграми вболівальникам також видавали спеціальні набори з атрибутикою збірної Катару: футболки, шарфи, прапори та інші аксесуари, щоб вони виглядали як справжні фанати на трибунах.

Telegraph Sport

Telegraph Sport

Журналісти стверджують, що серед запрошених були люди, які раніше ніколи не відвідували футбольні матчі й навіть не мали жодного стосунку до Катару. Напередодні заключного матчу групового етапу проти Боснії і Герцеговини новачкам навіть провели спеціальний інструктаж, пояснивши, як поводитися на стадіоні, коли скандувати та як підтримувати команду.

У самій Федерації футболу Катару раніше підтверджували існування програми Qatari Fans Delegation Program. Згідно з офіційною заявою, вона передбачала фінансування поїздки приблизно тисячі "відданих уболівальників", включаючи оплату перельотів авіакомпанією Qatar Airways, проживання та транспорту. Офіційною метою програми називали створення яскравої атмосфери на трибунах і підтримку команди під час матчів.

За даними Telegraph Sport, до заключного поєдинку групового етапу проти Боснії і Герцеговини безкоштовні квитки отримали ще близько 500 осіб. Деякі учасники програми розповіли журналістам, що дізналися про неї через знайомих і подали заявки лише тому, що всі витрати брала на себе катарська сторона.

Qatar reportedly brought in around 2,000 fans to support the national team during the World Cup. 😳🇶🇦



The selected supporters received an all-expenses-paid trip, including flights, accommodation and match tickets, to follow Qatar throughout the tournament. ✈️🏟️



They were also… pic.twitter.com/PBS9YUyxjk — Football Talk (@FootballTalkHQ) June 26, 2026

Попри організовану підтримку, спортивного успіху Катару досягти не вдалося. Після нічиєї зі Швейцарією (1:1), розгромної поразки від Канади (6:0) та невдачі в матчі з Боснією і Герцеговиною (1:3) команда завершила виступ на чемпіонаті світу, посівши останнє місце у своїй групі.

Раніше повідомлялося, що перед матчем ЧС-2026 між Англією та Ганою гравець "левів" демонстративно проігнорував африканського футболіста, якого звинувачують у зґвалтуванні.