Німецького арбітра жорстоко побили: він публічно освідчився бойфренду під час матчу Бундесліги

Німецький арбітр Паскаль Кайзер став жертвою нападу після того, як публічно зробив пропозицію руки та серця своєму бойфренду.

Про це повідомляє L'equipe.

Троє невідомих напали на футбольного суддю, коли той курив сигарету у власному дворі. Кайзер впевнений, що він постраждав через освідчення.

Паскаль Кайзер L'equipe

Перед цим жахливим нападом німецькому арбітру відкрито погрожували. Через що Кайзер звернувся у поліцію, але у правоохоронних органах його запевнили, що хвилюватись йому не варто, загрози немає.

Відзначимо, що Паскаль зробив пропозицію під час матчу Бундесліги, у якому Кельн приймав Вольфсбург. Освідчився рефері на очах 50 тисяч уболівальників, які зібрались на трибунах стадіону "Рейн Енергі". Суддя почув від свого партнера омріяне "Так", що викликало бурхливу реакцію глядачів на арені.

Кадри миттєво стали вірусними у соціальних мережах. Світлини викликали двояку реакцію футбольної спільноти.

Паскаль Кайзер – футбольний рефері, який ще декілька років тому заявив про свою бісексуальність та регулярно підіймає тему гомофобії у футболі.

Відзначимо, що поєдинок Кельн – Вольфсбург закінчився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив Лінтон Майна.