Жінка вперше в історії стала головним тренером клубу з 5 провідних ліг Європи

Берлінський Уніон призначив 34-річну Марі-Луїзу Ету виконувачкою обов'язків головного тренера чоловічої команди. Вона стала першою жінкою на цій посаді в історії німецької Бундесліги та загалом 5 провідних європейських ліг.

На цій посаді фахівчиня замінила Штеффена Баумгарта, якого звільнили разом з асистентами після поразки команди в останньому турі чемпіонату. Керівництво клубу пішло на зміну наставника через результати другої половини сезону: після зимової паузи берлінці змогли здобути дві перемоги у 14 матчах.

Раніше Ета працювала з чоловічою командою Уніона U-19, а наступного сезону мала очолити жіночу команду клубу. Під її керівництвом колектив проведе п'ять заключних матчів для збереження прописки в елітному дивізіоні.

За п'ять турів до кінця турніру Уніон розташовується на 11-му місці турнірної таблиці, випереджаючи зону вильоту на сім очок. У 2023 році Марі-Луїзу Ету увійшла в історію як перша жінка-асистент головного тренера в Бундеслізі та в 5 провідних лігах Європи.

Нагадаємо, напередодні Уніон поступився на виїзді Гайденгайму з рахунком 1:3 у матчі 29 туру чемпіонату Німеччини. У наступному поєдинку берлінська команда зіграє вдома проти Вольфсбурга 18 квітня о 16:30.