Аугсбург втратив перемогу над Гоффенгаймом у стартовому матчі 29 туру Бундесліги

У п'ятницю, 10 квітня, стартував 29-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26, у першому матчі якого Аугсбург зіграв результативну нічию з Гоффенгаймом.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Цікаво, що всі голи були забиті ще у першому таймі, Аугсбург був попереду 2:0, але під перерву розгубив всю перевагу, давши супернику відновити паритет, а більше команди не забивали.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

29 тур, 10 квітня

Аугсбург – Гоффенгайм 2:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 11 Клод-Моріс, 2:0 – 14 Грегорич, 2:1 – 35 Гранац, 2:2 – 42 Туре

Нагадаємо, у заключних поєдинках попереднього туру Айнтрахт втратив перемогу в матчі з Кельном, а Уніон розписав нічию із Санкт-Паулі.