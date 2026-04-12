Штутгарт розгромив Гамбург, Вердер програв Кельну в 29 турі Бундесліги

У неділю, 12 квітня, низкою матчів завершиться програма 29 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Відкривав ігровий день поєдинок, у якому Кельн вдома впевнено переграв Вердер.

Пізніше відбулося протистояння між Штутгартом та Гамбургом. Розгромну перемогу святкували "шваби", які набрали 64 залікових бали та піднялися на третю сходинку турнірної таблиці.

Закриватимуть 29-й тур Майнц та Фрайбург.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

29 тур, 12 квітня

Кельн – Вердер Бремен 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 7 Ель-Мала (пен), 2:0 – 65 Ахе, 2:1 – 75 Шмід (пен), 3:1 – 90+7 Бакгаус (аг)

Вилучення: 24 – Фрідль (Вердер)

Штутгарт – Гамбург 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 21 Стіллер, 2:0 – 32 Фюріх, 3:0 – 56 Міттельштад, 4:0 – 86 Ель-Ханнус

Майнц – Фрайбург

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, Баварія з 5 голами розгромила Санкт-Паулі, а Боруссія Дортмунд програла Баєру у 29 турі Бундесліги