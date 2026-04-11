Баварія встановила історичний рекорд результативності у Бундеслізі

Мюнхенська Баварія встановила новий абсолютний рекорд німецької Бундесліги, забивши найбільшу кількість голів протягом одного сезону.

У матчі 29 туру німецького чемпіонату команда Венсана Компані на виїзді розгромила Санкт-Паулі з рахунком 5:0. Рахунок відкрив Джамал Мусіала, після чого у другому таймі відзначилися Леон Горецка, Майкл Олісе, Ніколя Джексон та Рафаел Геррейро.

Ця перемога дозволила мюнхенцям довести кількість забитих м'ячів у поточному чемпіонаті до 105, що є рекордом. Попередній у 101 гол тримався понад 50 років — він був встановлений Баварією ще у сезоні-1971/72.

Також мюнхенці перевершили показник сезону-2019/20, коли під керівництвом Гансі Фліка команда забила 100 м'ячів у Бундеслізі.

Наразі Баварія впевнено очолює турнірну таблицю, маючи в активі 76 очок після 29 матчів.

Раніше стало відомо, що 18-річний рекордсмен Баварії Леннарт Карль через травму пропустить матч-відповідь проти мадридського Реала, який відбудеться 15 квітня о 22:00 (за київським часом).