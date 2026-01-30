Кельн переграв Вольфсбург в домашньому матчі у 20-му турі Бундесліги
Кельн на домашньому для себе стадіоні здобув мінімальну перемогу над Вольфсбургом у межах 20-го туру німецької Бундесліги.
Матч закінчився з рахунком 1:0. Долю зустрічі вирішив єдиний епізод ще в першому таймі: Лінтон Майна забив переможний м'яч на 29-й хвилині, скориставшись передачею Краусса.
У другій половині зустрічі гра запам'яталася серією жовтих карток для гравців Вольфсбурга – Еріксена, Сіогая та Енца.
Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга
20 тур, 30 січня
Кельн – Вольфсбург 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 29 Майна
Нагадаємо, що у минулому перенесеному турі німецького чемпіонату Гоффенгайм у меншості переграв Вердер, а РБ Лейпциг втратив перемогу над Санкт-Паулі