Кельн переграв Вольфсбург в домашньому матчі у 20-му турі Бундесліги

Кельн на домашньому для себе стадіоні здобув мінімальну перемогу над Вольфсбургом у межах 20-го туру німецької Бундесліги.

Матч закінчився з рахунком 1:0. Долю зустрічі вирішив єдиний епізод ще в першому таймі: Лінтон Майна забив переможний м'яч на 29-й хвилині, скориставшись передачею Краусса.

У другій половині зустрічі гра запам'яталася серією жовтих карток для гравців Вольфсбурга – Еріксена, Сіогая та Енца.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

20 тур, 30 січня

Кельн – Вольфсбург 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Майна

Нагадаємо, що у минулому перенесеному турі німецького чемпіонату Гоффенгайм у меншості переграв Вердер, а РБ Лейпциг втратив перемогу над Санкт-Паулі