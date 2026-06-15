Арбітра матчу ЧС-2026 між збірними Німеччини та Кюрасао звинуватили в расизмі

38-річного рефері Шона Еванса звинуватили у демонстрації расистського жесту перед початком поєдинку першого туру чемпіонату світу між збірними Німеччини та Кюрасао (7:1).

Про це повідомляє The Athletic.

Він працював у бригаді арбітрів VAR. Коли суддів показували у трансляції, австралієць показав жест, який антидискримінаційна організація Fare Network розцінила як знак "White power".

Арбітр з'єднав великий і вказівний пальці правої руки та витягнув три інші. Останніми роками подібний жест почали використовувати як символ переваги білої раси ("White power"): три витягнуті пальці утворюють літеру W (White), а коло з великого та вказівного пальців разом із зап'ястям формує літеру P (Power).

"На думку наших експертів, використаний жест дуже схожий на перевернутий символ "ОК", який у міжнародних ультраправих колах використовується як знак "White power". Чому VAR-арбітр використовує цей символ на глобальному футбольному турнірі саме в той момент, коли знає, що його показують камери? Єдиним поясненням може бути те, що він навмисно демонструє ультраправий неонацистський символ. Ми також звернули увагу, що під час двох наступних матчів режисери трансляцій уже не представляли глядачам VAR-бригаду. Світова телевізійна аудиторія не повинна бачити, як особи з екстремістськими поглядами демонструють неонацистську символіку перед початком матчів. Очевидно, цей арбітр більше не повинен працювати на цьому чемпіонаті світу", – йдеться у заяві.

Шон Еванс Скриншот

Зазначимо, що на ЧС-2026 стався ще один гучний скандал із рефері ще перед його початком. У США не пустили найкращого арбітра Африки.

Він мав візу та повинен був судити матчі Мундіалю. Проте прикордонники відмовили йому у в'їзді, відправивши назад до Туреччини, не надавши пояснення своєму рішенню.