Вони знову це зробили: фанати Японії прибрали стадіон після матчу чемпіонату світу

Тисячі японських уболівальників подолали майже 10 тисяч кілометрів, щоб підтримати свою команду в Далласі на матчі ЧС-2026, але приїхали до США не лише з прапорами та шарфами. Багато хто з них привіз із собою сміттєві пакети, які стали таким самим звичним атрибутом японських фанатів, як і національна символіка.

Після фінального свистка матчу проти Нідерландів, коли більшість уболівальників поспішала залишити арену, японці залишилися на трибунах. Вони почали збирати пластикові стакани, упаковки від їжі та інше сміття, поступово приводячи сектор до ідеального стану.

Фото та відео цього процесу миттєво розлетілися соціальними мережами. Користувачі з різних країн вкотре висловлювали захоплення дисципліною та повагою, яку демонструють японські фанати на кожному великому турнірі.

Цікаво, що для японських уболівальників це давно стало традицією. Ще на чемпіонаті світу в Катарі вони прибирали стадіони після матчів, а футболісти залишали роздягальні у бездоганному стані, іноді навіть залишаючи записки з подякою господарям турніру.

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Подібні сцени світ бачив і після міжнародних матчів на легендарному Вемблі, де японці також залишалися після гри, щоб навести порядок.

Цього разу привід для гарного настрою у японців був подвійний. Їхня команда зуміла врятувати нічию 2:2 у поєдинку проти Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що у соцмережах завірусилася незвична дружбамексиканських та корейських вболівальників.