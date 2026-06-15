Нам є куди прогресувати: Поттер – про розгромну перемогу Швеції на ЧС-2026

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер оцінив перемогу своєї команди над Тунісом (5:1) у матчі першого туру чемпіонату світу-2026 із футболу.

Його слова передає BBC.

Фахівець був дуже задоволений результатом. Він похвалив підопічних, які чудово реалізували план на гру.

"Фантастика. Відмінні п'ять голів, впевнена гра, ми могли забити більше. Це було блискуче, і вся заслуга належить гравцям. Вони були чудовими. Важливо, що хлопці зберігали спокій і продовжували створювати небезпеку біля воріт суперника. Нам є куди прогресувати. Ми насолодимося сьогоднішнім вечором, відновимося та будемо готові до наступного поєдинку", – сказав Поттер.

Зазначимо, що в наступному матчі скандинавська команда зустрінеться зі збірною Нідерландів. Гра відбудеться 20 червня та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Наразі саме шведи очолюють турнірну таблицю своєї групи після першого туру. В іншому поєдинку їхнього квартету нідерландці та японці не визначили сильнішого, зігравши в результативну нічию.