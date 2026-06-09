У ФІФА прокоментували недопуск сомалійського арбітра на територію США

У ФІФА підтвердили, що сомалійський арбітр Омар Абдулкадір Артан не зможе обслуговувати матчі чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє ВВС.

"ФІФА підтверджує, що арбітр Омар Абдулкадір Артан не зможе пройти підготовку та обслуговувати матчі чемпіонату світу 2026 року після того, як йому було відмовлено у в'їзді до Сполучених Штатів.

ФІФА не впливає на імміграційні процедури країни-господаря, зокрема у прийнятті рішень щодо видачі віз, і отримала від владних органів інформацію про те, що статус пана Артана наразі не буде змінено.Як і під час попередніх заходів ФІФА, остаточне рішення щодо того, кому видати візу та кого допустити на територію країни, приймає уряд країни-господаря", – йдеться в заяві ФІФА.