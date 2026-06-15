Визначено найкращого гравця матчу Швеція – Туніс на ЧС-2026

Нападник англійського Ліверпуля Александер Ісак був визнаний найкращим гравцем поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Швеції та Тунісу (5:1).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Для 26-річного форварда це був дебютний матч у кар'єрі на Мундіалях. У ньому він забив гол і віддав дві результативні передачі.

Ісак наразі є одним із двох гравців на турнірі, який має у своєму активі три результативні дії. Ідентичні показники в Деніза Ундава після поєдинку збірної Німеччини проти Кюрасао (7:1).

Свій наступний матч шведи проведуть 20 червня о 20:00 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Нідерландів.