Уже були результати, яких ніхто не очікував: тренер збірної Іспанії – про стартову гру на ЧС-2026

Наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився очікуваннями від матчу своєї команди в першому турі чемпіонату світу проти Кабо-Верде.

Його слова передає Marca.

Фахівець наголосив, що на Мундіалі немає простих суперників, попри розширення турніру до 48 команд. Він налаштовує підопічних на важку гру:

"Ми бачимо багато рівних за силою команд на цьому турнірі. Уже були результати, яких ніхто не очікував, і це демонструє рівень багатьох збірних, які не перебувають у центрі уваги медіа, але, безумовно, мають футбольний талант. Я вважаю, що найближчий виклик, матч проти Кабо-Верде, є найважливішим на чемпіонаті світу. Саме з таким настроєм ми до нього підходимо. Потім буде наступний поєдинок. Якщо хтось думає, що ця гра буде легкою, то він помиляється".

Тренер заявив, що задоволений ентузіазмом своїх гравців, який дуже помітний на тренуваннях. Він бачить бажання в їхніх очах і сподівається, що команда проведе турнір на найвищому рівні.

"Це дуже конкурентоспроможні футболісти. Вони розуміють, що чемпіонат світу – особливий момент у їхній кар'єрі. Для багатьох це дебют на такому рівні. Немає нічого кращого, ніж приймати виклик із ентузіазмом і впевненістю. Саме це я бачу в них, і тому ще більше довіряю своїм гравцям. Нам пощастило, що ми граємо рано. Ми також задоволені часом початку матчу. Для нас це чудово", – сказав де ла Фуенте.

Зазначимо, що матч між збірними Іспанії та Кабо-Верде відбудеться 15 червня. Він розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Разом із ними до групи H також потрапили національні команди Уругваю та Саудівської Аравії. Напередодні в південноамериканців виникли проблеми з вильотом на гру першого туру.