Еріксен втратив свідомість у матчі з Україною: гру достроково завершено

Товариський матч між Україною та Данією був перерваний на 65-й хвилині гри через проблеми зі здоров'ям зіркового півзахисника Крістіана Еріксена.

Ексгравцеві Манчестер Юнайтед стало погано безпосередньо під час поєдинку. Він схопився за груди та знепритомнів, і гравці обох команд викликали лікарів. З трибун лунало ім'я Крістіана Еріксена. Футболіста збірної Данії евакуювали з поля бригадою невідкладної допомоги.

Пресслужба збірної Данії проінформувала, що Крістіан Еріксен наразі перебуває у свідомості. Зважаючи на обставини, він почувається добре.

Гра завершилась за рахунку 2:1 на користь данців. Голами відзначилися Патрік Доргу, Йоакім Мегле та вінгер "синьо-жовтих" Віктор Циганков.

Зауважимо, що це не перший раз, коли Крістіана Еріксена виносили на ношах з поля. Наприкінці першого тайму матчу стартового туру Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії (0:1) півзахисник знепритомнів під час гри. У футболіста зупинилося серце, але медичній бригаді вдалося врятувати йому життя.

Після чого гравця було прооперовано та імплантували йому кардіовертер-дефібрилятор. Зрештою хавбек зміг продовжити футбольну кар'єру. Наразі 34-річний данець виступає за німецький Вольфсбург.