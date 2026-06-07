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Еріксен втратив свідомість у матчі з Україною: гру достроково завершено

Микола Літвінов — 7 червня 2026, 21:06
Еріксен втратив свідомість у матчі з Україною: гру достроково завершено
Крістіан Еріксен
Getty Images

Товариський матч між Україною та Данією був перерваний на 65-й хвилині гри через проблеми зі здоров'ям зіркового півзахисника Крістіана Еріксена.

Ексгравцеві Манчестер Юнайтед стало погано безпосередньо під час поєдинку. Він схопився за груди та знепритомнів, і гравці обох команд викликали лікарів. З трибун лунало ім'я Крістіана Еріксена. Футболіста збірної Данії евакуювали з поля бригадою невідкладної допомоги. 

Пресслужба збірної Данії проінформувала, що Крістіан Еріксен наразі перебуває у свідомості. Зважаючи на обставини, він почувається добре. 

Гра завершилась за рахунку 2:1 на користь данців. Голами відзначилися Патрік Доргу, Йоакім Мегле та вінгер "синьо-жовтих" Віктор Циганков. 

Зауважимо, що це не перший раз, коли Крістіана Еріксена виносили на ношах з поля.  Наприкінці першого тайму матчу стартового туру Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії (0:1) півзахисник знепритомнів під час гри. У футболіста зупинилося серце, але медичній бригаді вдалося врятувати йому життя. 

Після чого гравця було прооперовано та імплантували йому кардіовертер-дефібрилятор. Зрештою хавбек зміг продовжити футбольну кар'єру. Наразі 34-річний данець виступає за німецький Вольфсбург. 

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