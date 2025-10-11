Українська правда
Судаков не зіграє з Азербайджаном через травму

Володимир Максименко — 11 жовтня 2025, 14:33
Півзахисник збірної України Георгій Судаков повідомив, що не зіграє проти Азербайджану через травму плеча.

Про це футболіст Бенфіки написав у своїх соцмережах.

"На жаль для мене цей збір завершився. Сподіваюсь на швидке відновлення та бажаю перемоги хлопцям у наступному матчі", – повідомив хавбек.

Нагадаємо, в першому таймі матчу проти Ісландії Судаков в ігровому епізоді зіткнувся з суперником, пошкодивши плече.

Збірна України завдяки перемозі над ісландцями вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки. Ісландія з трьома балами йде третьою, Азербайджан з одним заліковим пунктом четвертий.

У четвертому турі збірна України 13 жовтня зіграє проти Азербайджану, а Ісландія поміряється силами з лідером квартету – Францією, яка здобула три перемоги в першому колі.

