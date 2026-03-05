Українська правда
Судаков близький до повернення на поле

Софія Кулай — 5 березня 2026, 09:14
Судаков близький до повернення на поле
Георгій Судаков
instagram.com/sudakov_11

Атакувальний півзахисник Бенфіки Георгій Судаков незабаром може повернутись на футбольне поле після проблем із попереком.

Про це повідомляє Record.

Через цю травму українець вже пропустив два матчі "орлів" та залишився на лаві запасних у другій зустрічі проти мадридського Реала в рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів (поразка 2:1).

Зазначається, що Судаков може потрапити до складу лісабонського колективу на наступне дербі проти Порту, яке заплановане на неділю, 8 березня. Початок – о 20:00 (за Києвом).

У поточному сезоні-2025/26 Георгій взяв участь у 33-х поєдинках португальського клубу, у яких забив 4 голи та віддав стільки ж асистів.

Відзначимо, що український півзахисник останнім часом втратив місце у старті "орлів", що може негативно вплинути на його гру у збірній України. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров вже висловився про зменшення практики Судакова у Португалії.

Сам футболіст раніше розповідав, як минає його адаптація у Бенфіці.

