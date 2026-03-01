Судаков увійшов у рейтинг найдорожчих півзахисників Європи

Міжнародний центр спортивних досліджень оприлюднив список найдорожчих півзахисників, які грають за межами першої п'ятірки ліг Європи.

Про це повідомляє CIES Football Observatory у соцмережі Х.

До трійки лідерів увійшов атакувальний півзахисник лісабонської Бенфіки Георгій Судаков. Трансферну вартість українця оцінили у 49,4 мільйона євро.

Відзначимо, що портал Transfermarkt подає ціну Судакова у вигляді 30 мільйонів євро.

23-річний футболіст збірної України поступився лише Віктору Фрохольдту та Родріго Морі. Обидва представляють Порту.

Також у десятку увійшли два гравці із ворожої Росії.

Десятка найдорожчих півзахисників поза межами п'ятірки ліг Європи CIES Football Observatory

Нагадаємо, що Судаков виступає за Бенфіку з серпня 2025-го. Відтоді провів у футболці "орлів" 33 гри (4 голи та стільки ж асистів). В останніх поєдинках Георгій втратив довіру Жозе Моурінью.

Раніше головний тренер португальського клубу назвав недолік, який потрібно виправити 23-річному півзахиснику. Український журналіст і коментатор Володимир Звєров заявив, що зменшення ігрового тонусу Георгія є поганою новиною перед плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, де Україна зіграє проти Швеції.