Ребров – про зменшення ігрового тонусу Судакова у Бенфіці: Я ж не можу зателефонувати Моурінью

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров висловився про ігрову практику півзахисника Бенфіки Георгія Судакова та меншою мірою про центрбека ПСЖ Іллі Забарного.

Про це він розповів в інтерв'ю Футбол 360.

Наставник відзначив, що колишній динамівець отримує достатній ігровий тонус у паризькому клубі, тоді як Георгій втратив місце в основі "орлів".

Коуч "синьо-жовтих" розповів, що мав розмову з Судаковим, але додав, що не може зателефонувати головному тренеру Бенфіки Жозе Моурінью, попросивши його більше залучати до ігор українського півзахисника.

"Я ж не можу зателефонувати Моурінью і сказати, що нам треба використовувати Георгія в чемпіонаті, щоб він гарно підготувався до національної збірної. Можу побажати Георгію тільки працювати. Навіть зараз, я йому казав, якщо не дають грати 90 хвилин, грати за другу команду, якщо є можливість. Тому що практика для всіх наших гравців дуже важлива", – сказав Ребров.

Відзначимо, що у поточному сезоні-2025/26 Забарний взяв участь у 27 матчах (1 гол), тоді як в активі Судакова 4 м'ячі та 4 асисти у 33-х поєдинках португальського клубу.

Додамо, що у понеділок, 2 березня, Бенфіка без Георгія у заявці обіграла Жил Вісенте (2:1). Останні два матчі "орлів" українець пропустив через проблеми зі спиною. Водночас Судаков увійшов у рейтинг найдорожчих півзахисників Європи, які грають за межами п'ятірки ліг.

Нагадаємо, що 26 березня збірна України зіграє проти Швеції у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 (старт о 21:45 за Києвом). Переможець зустрічі вийде на тріумфатора пари Албанія – Польща. Фінал відбору запланований на 31 березня.