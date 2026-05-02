Фамалікан – Бенфіка: де дивитися матч чемпіонату Португалії за участю українців

Лісабонська Бенфіка, за яку виступає Георгій Судаков та Анатолій Трубін, зіграє з Фамаліканом у матчі 32 туру чемпіонату Португалії з футболу сезону-2025/2026.

Поєдинок розпочнеться о 20:00 (за київським часом) на Муніципальному стадіоні Фамалікано. Відеотрансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Бенфіка, чию перемогу оцінюють в 1,63. А от на звитягу гостей дають коефіцієнт 5,00. Нічия – 4,20.

У першому колі "орли" здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Зауважимо, що Бенфіка наразі посідає другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від Порту на 7 очок, Фамалікан продовжує боротьбу за єврокубки, розташувашись на 5 місці.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.