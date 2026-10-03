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Судаков ризикує пропустити матч проти Угорщини – ЗМІ

Олексій Мурзак — 3 жовтня 2026, 19:30
Судаков ризикує пропустити матч проти Угорщини – ЗМІ
Георгій Судаков
УАФ

Півзахисник збірної України Георгій Судаков може пропустити матч проти Угорщини через пошкодження, якого він зазнав у матчі Ліги націй проти Північної Ірландії.

Про це повідомляє A Bola.

За інформацією видання, найбільший біль футболіст відчував у ділянці правої п'яти.

Головний тренер України Андреа Мальдера пояснив, що травма Судакова змінила його плани: він хотів випустити Івана Варфоломєєва у другому таймі, але був змушений провести інші заміни.

Судаков має пройти обстеження, після якого визначать подальші дії. A Bola припускає, що він пропустить зустріч з Угорщиною та може достроково повернутися до Лісабона.

Остаточне рішення про участь Судакова у майбутній зустрічі буде ухвалено після повного медичного обстеження.

Матч Україна – Угорщина відбудеться в понеділок, 5 жовтня, на стадіоні Антона Малатинського у словацькій Трнаві. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. 

Напередодні визначилася бригада арбітрів, яка розсудить цей поєдинок.

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