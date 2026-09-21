Білий корсет, панчохи та підбори: дружина лідера збірної України приголомшила новою фотосесією

Єлизавета Судакова, дружина півзахисника Бенфіки та збірної України Георгія Судакова, знову привернула увагу своїх підписників.

Днями дівчина поділилася новою серією світлин, на яких постала у сміливому та ефектному образі.

Для фотосесії Єлизавета обрала білий корсет, панчохи та високі підбори в тон. Світлини зроблені у спальні, що додало кадрам особливої атмосфери та зробило образ ще виразнішим.

Нові фото швидко привернули увагу шанувальників дівчини. Єлизавета регулярно ділиться у соцмережах стильними образами, однак цього разу вирішила зробити ставку на більш сміливу естетику.

Нагадаємо, у вересні минулого року у сім'ї Судакових сталося поповнення – народилася донечка Злата. Лише днями щасливі батьки вперше показали малечу публіці. Разом із нею зростає й старша донька Мілана, яка народилася навесні 2022 року.

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Напередодні дружина Судакова показала стильну фотосесію у червоному шкіряному образі.