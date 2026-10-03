Матч Україна – Угорщина у 4 турі Ліги націй розсудить бригада арбітрів з Хорватії

Матч 4-го туру Ліги націй УЄФА-2026/27 між Україною та Угорщиною розсудить хорватська бригада арбітрів.

Про це повідомляє УЄФА.

Так, головним арбітром призначено хорвата Ігора Паяча.

На лініях йому допомагатимуть Боян Зобениця та Іван Міхаль, а обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Даріо Бел. За систему VAR відповідатиме Маріо Зебец, його асистентом буде Тіхомір Пеїн (всі Хорватія).

Матч Україна – Угорщина відбудеться в понеділок, 5 жовтня, на стадіоні Антона Малатинського у словацькій Трнаві. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, у першому турі нинішнього розіграшу Ліги націй українська збірна перемогла Угорщину на виїзді з рахунком 1:0.