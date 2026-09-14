Дружина зіркового українського легіонера похизувалася ефектним образом у червоній шкіряній куртці

Дружина півзахисника Бенфіки та збірної України Георгія Судакова Ліза поділилася з підписниками новими світлинами на своїй сторінці в Instagram.

Цього разу дівчина продемонструвала ефектний образ, у якому поєднала коротку спідницю, топ та червону шкіряну куртку. Яскрава деталь одразу зробила її вбрання помітним та додала образу зухвалого настрою.

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Ліза Судакова позувала перед камерою, демонструючи свій образ із різних ракурсів. Червона шкіра стала головним акцентом аутфіту та чудово доповнила решту вбрання.

Нові кадри дружини українського футболіста швидко привернули увагу її підписників, які регулярно стежать за стильними образами Лізи у соцмережах.

Нагадаємо, у вересні минулого року у сім'ї Судакових сталося поповнення – народилася донечка Злата. Лише днями щасливі батьки вперше показали малечу публіці. Разом із нею зростає й старша донька Мілана, яка народилася навесні 2022 року.

Напередодні дружина Судакова похизувалася шикарними фото у купальнику з відпочинку на Мальдівах.