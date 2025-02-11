Захисник німецького клубу програв апеляцію на чотирирічну дискваліфікацію

Захисник Гамбурга Маріо Вушкович програв останню апеляцію на чотирирічну дискваліфікацію, яку він отримав за вживання допінгу.

Про це повідомляє The Athletic.

23-річний хорват отримав позитивний результат тесту на еритропоетин (EPO) у вересні 2022 року і спочатку був дискваліфікований Німецьким футбольним союзом (DFB) на два роки.

Вушкович оскаржив це рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS), намагаючись довести свою невинуватість, продемонструвавши помилки, які, на його думку, були допущені під час процедури тестування.

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Проте до CAS звернулися також WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство) та NADA (національне антидопінгове агентство Німеччини), які вимагали стандартного чотирирічного бану, який застосовується в інших видах спорту за вживання ЕРО.

CAS виніс рішення на їхню користь, продовживши дискваліфікацію Вушковича ще на два роки, заборонивши йому повертатися у футбол до листопада 2026 року.

Остання апеляція футболіста була подана до Федерального суду Швейцарії. Прессекретар суду підтвердив відхилення апеляції.

Теоретично, тепер Маріо Вушкович може звернутися до Європейського суду з прав людини, але це вважається малоймовірним.

Раніше стало відомо, що вінгер Челсі Михайло Мудрик, який не грає через позитивну допінг-пробу "А", все одно може отримати покарання, якщо проба "Б" буде негативною.