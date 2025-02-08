Мудрик може не уникнути дискваліфікації, навіть якщо проба "Б" буде негативною

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик може не уникнути дискваліфікації, навіть якщо його проба "Б" буде негативною.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Футбольна асоціація Англії буде приймати самостійне рішення щодо покарання гравця. Асоціація може або скасувати тимчасову дискваліфікацію Мудрика та покарання, або усунути Михайла від матчів, але, ймовірно, на менший період часу.

Нагадаємо, проба "Б" взята одночасно з пробою "А" та наразі тестується на мельдоній та деякі інші речовини.

Як відомо, у грудні минулого року Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Попри відсторонення українця від ігор Челсі вніс гравця у заявку на плейоф Ліги конференцій.