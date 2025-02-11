Експрезидент федерації футболу Іспанії дав свідчення на суді щодо поцілунку футболістки

Колишній президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес дав свідчення щодо поцілунку футболістки Дженніфер Ермосо.

Про це повідомляє ESPN.

"Я абсолютно впевнений, що вона дала дозвіл на поцілунок. У той момент, це було щось спонтанним", – заявив Рубіалес.

Сама гравчиня вважає, що не давала дозволу її цілувати і заявляє про сексуалізоване насильство.

Нагадаємо, Луїс поцілував Дженні Ермосо у губи на церемонії нагородження після перемоги Іспанії на чемпіонаті світу 2023 року в Сіднеї. Після цього колишнього віцепрезидента УЄФА звинуватили у сексизмі та змусили подати у відставку зі своїх посад шляхом суспільного тиску.

Прокурор вимагає два з половиною роки ув'язнення для Рубіалеса та штраф у 50 тисяч євро.

Наразі сторони конфлікту очікують на вердикт судді.

Раніше Лаціо звільнив одного зі своїх співробітників через фотографії статевих органів у його соцмережах.