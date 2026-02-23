Українська правда
Фонсека – про поразку Ліона: Уся команда провела не найкращий матч

Софія Кулай — 23 лютого 2026, 09:42
Фонсека – про поразку Ліона: Уся команда провела не найкращий матч
Головний тренер Ліона Паулу Фонсека відреагував на виїзну поразку від Страсбура (3:1) у рамках 23 туру французької Ліги 1.

Його слова наводить RMC Sport.

За словами португальського наставника, його команда провела далеко не найкращий поєдинок. Фонсека окремо акцентував увагу на грі Ендріка, який виступає за Ліон на правах оренди.

"Я не хочу переходити на особистості. Загалом уся команда провела не найкращий матч. Я поговорю з Ендріком про те, що йому потрібно покращити і які рішення знаходити в подібних ситуаціях. Але я роблю це після кожної гри.

Сьогодні (22 лютого – прим. ред.) всі футболісти зіграли на одному рівні – рівні, відмінному від того, який ми демонстрували до цього моменту", – заявив Фонсека.

Нагадаємо, що у зустрічі свій лік результативним діям у футболці "ткачів" відкрив український форвард Роман Яремчук. На 58-й хвилині українець вступив у гру, а вже на 59-й асистував на Корентена Толіссо, який забив єдиний гол гостей.

Ліон після 23 турів замикає трійку лідерів турнірної таблиці Ліги 1, маючи у своєму доробку 45 балів. Відставання від лідера сезону-2025/26 ПСЖ складає 9 очок.

Наступний поєдинок підопічні Фонсеки проведуть у неділю, 1 березня, коли гостюватимуть на полі Марселя. Початок зустрічі – о 21:45 (за Києвом).

