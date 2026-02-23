Ще один клуб Ліги 1 призначив нового головного тренера
Антуан Комбуаре
Getty Images
ФК Париж оголосив про призначення головним тренером Антуана Комбуаре.
Про це повідомила пресслужба столичного клубу.
Новий наставник, який змінив на цій посаді Стефана Жиллі, розпочне роботу у понеділок, 23 лютого.
62-річний Комбуаре раніше тренував ПСЖ, Ланс, Аль-Хіляль, Тулузу та інші клуби. Його попереднім місцем роботи був Нант, звідки фахівця звільнили у травні 2025 року.
Париж займає 15-е місце у Лізі 1. Столична команда не може виграти у шести матчах поспіль, і на початку лютого вилетіла з Кубку Франції.
У 23 турі паризький клуб зіграв унічию з Тулузою.
Раніше нового головного тренера призначив Ренн.