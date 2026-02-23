Українська правда
Ще один клуб Ліги 1 призначив нового головного тренера

Олексій Мурзак — 23 лютого 2026, 00:50
Антуан Комбуаре
ФК Париж оголосив про призначення головним тренером Антуана Комбуаре.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Новий наставник, який змінив на цій посаді Стефана Жиллі, розпочне роботу у понеділок, 23 лютого.

62-річний Комбуаре раніше тренував ПСЖ, Ланс, Аль-Хіляль, Тулузу та інші клуби. Його попереднім місцем роботи був Нант, звідки фахівця звільнили у травні 2025 року.

Париж займає 15-е місце у Лізі 1. Столична команда не може виграти у шести матчах поспіль, і на початку лютого вилетіла з Кубку Франції.

У 23 турі паризький клуб зіграв унічию з Тулузою.

Раніше нового головного тренера призначив Ренн.

